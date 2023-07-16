Гра з'явиться не раніше, ніж в 2028 році.

У червні цього року анонсу The Elder Scrolls VI виповнилося п'ять років. Фанати та просто звичайні гравці з нетерпінням чекають наступника Skyrim і час від часу створюють проєкти зі своїми баченнями шостої частини Стародавніх Сувоїв.

Один з найцікавіших реалізовано автором-YouTube-каналу Unreal Concepts, який представив, як міг би виглядати TES 6 на сучасному движку Unreal Engine 5. Для ролика він використовував роботи художників з ArtStation, які візуалізували різні локації з середньовічного фентезі.

Освітлення, постобробка, текстури високої якості і загальний рівень деталізації зображення – саме таку графіку хочуть фанати серії. Загалом, краще увімкнути відео.

Так, здається, що немає нічого більш марного, ніж спроба представити гру від Bethesda на движку Unreal Engine 5, враховуючи, що розробник міцно тримається за свій доволі застарілий Creation Engine. З усім тим, такий експеримент може дати шанувальникам хоча б деяке уявлення про те, якого технологічного стрибка слід очікувати шанувальникам.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на виставці Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині. До речі, на тій же презентації відбувся анонс Starfield, який виходить вже 6 вересня.

Все вказує на те, що ми ще довго будемо чекати виходу гри. За словами керівника розробки Тодд Говард, її створення займете ще "п'ять з гаком років", тобто при найоптимістичнішому розкладі вона вийде в 2028 році.

Bethesda хоче зробити TES 6 таким же популярним, як Skyrim. Такий підхід відразу змінює ставлення до розробки.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля – Хаммерфелле і Хай Роке.

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