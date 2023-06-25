Гра з'явиться не раніше, ніж в 2028 році.

Деталі з судових спорів між Microsoft і Федеральною торговою комісією США щодо покупки Activision Blizzard продовжують ставати відомими громадськості. Одна з цікавих подробиць стосується релізу The Elder Scrolls VI — нової частини знаменитої рольової серії і продовження Skyrim. Голова Xbox Філ Спенсер натякнув, коли гра може з'явитися на світ.

Як повідомив редактор Axios Стівен Тотіло, під час засідання суддя запитав керівника, чи вийде TES VI на PlayStation. Директор відповів, що ця екшен-RPG ще дуже далека від релізу, і всі розмови про її цільові платформи несерйозні. Далі Спенсер згадав, коли приблизно може вийти The Elder Scrolls VI.

За словами голови Xbox, гра буде розроблятися ще "п'ять з гаком років". Тобто реліз відбудеться не раніше, ніж у 2028 році. Це збігається із заявою Bethesda Game Studios. Раніше студія повідомляла, що активне виробництво TES VI розпочнеться лише після запуску Starfield у вересні. Зазвичай компанія витрачає п'ять-шість років на виробництво нового проєкту. В результаті виходить осінь 2028-го або весна 2029-го, як приблизний час релізу гри.

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Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

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