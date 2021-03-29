У фіналі Домінік "SonicFox" Маклін отримав $15 тисяч.

У ніч з 28 на 29 березня в Києві завершився перший сезон кіберспортивного турніру WePlay Ultimate Fighting League з файтингу Mortal Kombat 11. Переможцем чемпіонату став Домінік Маклін, відомий під псевдонімом SonicFox.

Як передає кіберспортивний холдинг WePlay Esports, за перемогу у фіналі Маклін отримав $15 тисяч.

Всього в турнірі взяло участь 16 кіберспортсменів з усього світу. Зокрема, були гравці з Великобританії, США, Канади, Росії та Замбії. На жаль українські професійні гравці не були представлені на чемпіонаті.

Про переможця турніру з Mortal Kombat 11:

Домінік "SonicFox" Маклін один з найуспішніших гравців у файтинги. За свою кар'єру він заробив понад $675 тисяч.

SonicFox є відкритим геєм, а також членом фурі-фендома (людей, які цікавляться антропоморфними тваринами). Тому на турнірах, в тому числі й на київському WePlay Ultimate Fighting League він виступав у фурі-костюмі.

На наступному турнірі WePlay Ultimate Fighting League кіберспортсмени будуть битися у файтингу SoulCalibur VI. Захід пройде з 1 по 4 квітня.

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Автор: Сергій Коршунов