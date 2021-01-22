Персонажі культового блокбастера поповнили ряди героїв королівської битви від Epic Games.

Слідом за Хижаком з однойменної серії бойовиків у п'ятому сезоні королівської битви Fortnite з'явилися Термінатор та Сара Коннор.

Трейлер Fortnite – Т-800 та Сара Коннор

Як повідомила студія Epic Games, персонажів з легендарного фільму Джеймса Кемерона можна отримати у внутрішньоігровому магазині, придбавши набір "Війна майбутнього".

Сара Коннор з'явиться у королівській битві в двох варіантах – з прикрасами на спину "Рука ендоскелета Т-800" та "Бойовий ніж".

Разом з роботом Т-800 можна отримати емоцію, прикраса на спину "Порт HK Skynet" та інструмент "Високотехнологічна кирка".

Про п'ятий сезон Fortnite

П'ятий сезон королівської битви отримав назву "Епіцентр". У ньому зібралися "найбільші мисливці усіх часів", щоб не дати нікому втекти з часової петлі, що утворилася в центрі острова. У грі вже з'явилися:

Мандалорець з однойменного серіалу у всесвіті "Зоряних війн";

Головний герой екшену God of War – Кратос;

Іншопланетний мисливець Хижак з однойменного фільму з Арнольдом Шварценеггером.

Нагадаємо, що у фінальному івенті попереднього сезону Fortnite взяло участь понад 15 мільйонів гравців. Ще 3,4 мільйона людей спостерігали за трансляцією заходу на YouTube та Twitch.

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Автор: Сергій Коршунов