На відео показали загальні приміщення, де проводять час студенти Ґрифіндора, Рейвенклова, Гафелпафа і Слизерина.

Студія Avalanche Software та видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment продовжують ділитися новими матеріалами, пов'язаними з Hogwarts Legacy — новою екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". На цей раз розробники опублікували чотири ролики. Кожен з них включає тур по вітальні одного з факультетів Гоґвортсу.

Автори постаралися зробити приміщення відповідно до канонів всесвіту. На вході у вітальню стоїть страж, наприклад, Повна Дама, як у випадку з Грифіндором. У книгах для проходу в кімнати необхідно говорити пароль, але в грі, схоже, доступ буде вільним.

Усередині факультетських приміщень присутня відповідна символіка та оформлення. Кімната Слизерина відрізняється приглушеним освітленням, строгими формами і скелетами тварин в шафах, а на стінах у багатьох місцях розвішані зелені шарфи. А вітальня Рейвенклова прикрашена музичними інструментами і має цікаву кругову форму.

В цілому кожне приміщення виглядає унікальним. При їх відвідуванні користувачі зможуть не тільки розглядати художнє оформлення, а й спілкуватися зі студентами і взаємодіяти з окремими предметами.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

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