Користувачі PS4 і PS5 зможуть пройти унікальний квест.

Студія Avalanche Software та видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment показали колекційне видання Hogwarts Legacy — нової екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". А ще розробники розповіли про переваги версії гри для PlayStation 4 і PlayStation 5. Власники платформ Sony отримають додатковий контент.

Колекційне видання Hogwarts Legacy вийшло вельми оригінальним, хоч і небагатим на предмети. Воно включає стильний стілбук і магічну паличку, яка левітує над книгою. Практичної користі від неї немає, але аксесуар виглядає красиво і буде виділятися на тлі інших сувенірів.

У колекційне видання також включили косметичні предмети, їздову тварину і ранній доступ до Hogwarts Legacy. Весь цей контент присутній і в Deluxe-версії прийдешньої екшен-RPG. Вартість Collector's Edition становить $299, проте перекупники вже продають його по $500-600.

А що стосується бонусів для власників гри на PlayStation, то вони отримають ексклюзивний квест. Окремий подарунок у вигляді рецепта зілля "Фелікс Феліціс" (еліксир удачі) доступний за попереднє замовлення проекту на PS4 і PS5. На ПК і Xbox згаданого контенту не буде.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК. Пізніше гра загляне на Nintendo Switch.

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