Найбільш обговорюваною грою виявилася Animal Crossing, а подією – The Game Awards 2020.

Внаслідок пандемії коронавірусу і локдаунів в 2020 році люди стали частіше грати у відеоігри, а також частіше писати про них в соціальних мережах. Так в Твіттері лише за минулий рік було опубліковано понад 2 мільярдів постів про ігри – на 75% більше, ніж у 2019-му.

Як стало відомо з офіційного блогу Твіттера, грою, про яку писали найбільше постів виявилася Animal Crossing: New Horizons. У десятку найпопулярніших увійшли також Final Fantasy, Fortnite та Genshin Impact.

Animal Crossing також потрапила до десятки найпопулярніших тегів за минулий рік. Однак гра поступилася такими тегами, як Fortnite, Call of Duty та PlayStation.

Найбільше твітів про відеоігри у 2020 році опублікували японські користувачі. Ось так виглядає десятка країн, звідки "твітили" про ігри найбільше:

Японія;

США;

Корея;

Бразилія;

Таїланд;

Великобританія;

Франція;

Індій;

Філіппіни;

Іспанія.

Найбільш обговорювані ігрові події в Твіттері:

Премія The Game Awards 2020;

Презентація PlayStation 5 - the Future of Gaming;

Виставка Tokyo Game Show 2020;

Фестиваль Niconico Net Chokaigi 2020;

Презентація Xbox-Xbox Games Showcase.

Найбільш обговорюваною кіберспортивною подією в Твіттері став чемпіонат League of Legends Worlds 2020. А найпопулярнішою кіберспортивною командою – FaZe Clan.

У Твіттері також відзначили, що за минулий рік кількість унікальних користувачів, які писали про відеоігри, збільшилася на 49%. Представники соцмережі зазначили, що з початком 2021 року твіти про ігри нікуди не дінуться. Втім, що стане найбільш обговорюваним в геймерському співтоваристві – буде відомо через рік.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов