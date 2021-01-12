У 2020 році користувачі Твіттера писали про ігри на 75% більше, ніж у 2019-му / фото REUTERS

Внаслідок пандемії коронавірусу і локдаунів в 2020 році люди стали частіше грати у відеоігри, а також частіше писати про них в соціальних мережах. Так в Твіттері лише за минулий рік було опубліковано понад 2 мільярдів постів про ігри – на 75% більше, ніж у 2019-му.

Як стало відомо з офіційного блогу Твіттера, грою, про яку писали найбільше постів виявилася Animal Crossing: New Horizons. У десятку найпопулярніших увійшли також Final Fantasy, Fortnite та Genshin Impact.

Найбільш обговорювані ігри в Твіттері / фото blog.twitter.com

Animal Crossing також потрапила до десятки найпопулярніших тегів за минулий рік. Однак гра поступилася такими тегами, як Fortnite, Call of Duty та PlayStation.

Найпопулярніші теги в Твіттері на тему відеоігор / фото blog.twitter.com

Найбільше твітів про відеоігри у 2020 році опублікували японські користувачі. Ось так виглядає десятка країн, звідки "твітили" про ігри найбільше:

  • Японія;
  • США;
  • Корея;
  • Бразилія;
  • Таїланд;
  • Великобританія;
  • Франція;
  • Індій;
  • Філіппіни;
  • Іспанія.

Найбільш обговорювані ігрові події в Твіттері:

  • Премія The Game Awards 2020;
  • Презентація PlayStation 5 - the Future of Gaming;
  • Виставка Tokyo Game Show 2020;
  • Фестиваль Niconico Net Chokaigi 2020;
  • Презентація Xbox-Xbox Games Showcase.

Найбільш обговорюваною кіберспортивною подією в Твіттері став чемпіонат League of Legends Worlds 2020. А найпопулярнішою кіберспортивною командою – FaZe Clan.

Найбільш обговорювані кіберспортивні події в Твіттері / фото blog.twitter.com

У Твіттері також відзначили, що за минулий рік кількість унікальних користувачів, які писали про відеоігри, збільшилася на 49%. Представники соцмережі зазначили, що з початком 2021 року твіти про ігри нікуди не дінуться. Втім, що стане найбільш обговорюваним в геймерському співтоваристві – буде відомо через рік.

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Автор: Сергій Коршунов