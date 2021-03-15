Розробники поділяться новинами про гру 17 березня, але дату релізу не повідомлять.

Польська студія Techland спростувала чутки фанатів про те, що розробка Dying Light 2 застрягла у "виробничому пеклі". І хоч про другу частину зомбі-екшену вже давно нічого не було чутно, автори пообіцяли поділитися новинами 17 березня.

Про це розробники написали в Твіттері.

"Поняття "виробничого пекла" має на увазі, що розробка зупинилася. Однак робота над Dying Light 2 ведеться. Просто ми анонсували гру занадто рано", – заявили в студії.

Також розробники підкреслили, що у новому відео, яке покажуть 17 березня, не буде дати релізу гри. Втім, скасовувати гру студія теж не збирається.

"Подивіться на це зі світлого боку – ніяких переносів на показі не буде", – зазначили розробники.

Нагадаємо, що спочатку реліз Dying Light 2 був призначений на весну 2020 року. Але в процесі роботи над грою у студії виникли проблеми. А незабаром команду почали залишати важливі розробники, серед яких був відомий геймдизайнер Кріс Авеллон. Він пішов після звинувачень у сексуальних домаганнях. Пізніше автори перенесли вихід сиквела Dying Light на невизначений термін.

Детальніше про Dying Light 2

Dying Light 2 – це сиквел рольового екшену з елементами survival horror, де гравцеві належить виживати у місті повному зомбі. Головна особливість гри – динамічна зміна часу доби, коли вночі зомбі стають швидшими та небезпечнішими, ніж вдень. Пересуватися на місцевості можна за допомогою паркуру.

Розробники заявляли, що в Dying Light 2 буде нелінійне оповідання і система вибору. А події відбуватимуться на мапі, що перевершує оригінал за розмірами у чотири рази.

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Автор: Сергій Коршунов