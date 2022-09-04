Всесвітньо відома франшиза HL ще дасть про себе знати.

Студія Valve відома завдяки серіям Half-Life, Left 4 Dead і Portal. А ще вона володіє Steam — найпопулярнішим магазином цифрової дистрибуції ігор на ПК. Компанія рідко випускає нові проекти. У 2020 році вона відзначилася релізом Half-Life: Alyx для гарнітур віртуальної реальності. А в період з 2014-го по 2020-й Valve створила лише дві невеликі гри — Dota Underlords і Artifact. Однак зараз студія працює відразу над декількома новинками, і однією з них може стати продовження культової серії.

Така інформація надійшла від дизайнера Valve Грега Кумера, який дав інтерв'ю виданню Famitsu.

"Ми не припиняємо створювати ігри взагалі. Valve має багато ігор у розробці. Ми будемо продовжувати випускати ігри. Розробка ігор дуже важлива для Valve. Я не знаю точних цифр, але відсоток співробітників, залучених до розробки ігор, високий. Багато людей залучено", — заявив Кумер.

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Дизайнер не дав відповіді на питання, чи буде одним з проектів Half-Life 3. Однак компанія точно не відмовляється від франшизи. Це продемонстрував реліз нової пригоди Алікс.

"Коротка відповідь — так, про світ Half-Life є що сказати. Alyx — це знак того, що Valve є що сказати про цей світ", — додав Кумер.

Дизайнер також "хотів би коли-небудь зробити ще один Portal". На його думку, світ серії заслуговує подальшого дослідження.

Які ігри встигла скасувати Valve

Відгалуження у всесвіті Half-Life з Алікс Венс і роботом Псом в головних ролях. Гра пробула в розробці зовсім недовго.

Half-Life 3 з випадково згенерованими локаціями і заздалегідь поставленими моментами на рушії Source 2.

VR-гра у всесвіті Half-Life під назвою Borealis. Її події повинні були розвиватися на однойменному кораблі.

Зомбі-екшен Left 4 Dead 3 з локаціями в Марокко. Гру теж планували створити на Source 2.

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