Трикутник виявився дельтою.

Після анонсу ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater Konami поділилася кількома деталями гри. Зокрема, вона розкрила значення символу в назві, схожого на трикутник.

Подробиці стали відомі з прес-релізу на офіційному сайті японської компанії. Ремейк називається METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Символ у вигляді трикутника — це дельта, четверта буква грецького алфавіту. Вона позначає зміни без трансформації загальної структури. Саме такого підходу дотримуються розробники при створенні проєкту.

Автори в офіційній публікації заявили: "Ми переробляємо Metal Gear Solid 3: Snake Eater, одну з найулюбленіших частин серії METAL GEAR, яка розкриває історію походження Снейка, під назвою METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER стала точним відтворенням оригінального сюжету й ігрового дизайну, одночасно розвиваючи ігровий процес з приголомшливими візуальними ефектами і зручним для користувача інтерфейсом".

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У виробництві Konami допомагає Сінгапурська команда Virtuos, яка відзначилася портами відомих ігор для різних платформ. А ще одна важлива деталь — це повернення акторів озвучення оригіналу для роботи над ремейком. Тобто голос Снейку знову подарує Девід Гейтер.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: що відомо

Вперше чутки про існування проєкту підтвердив портал Video Games Chronicle у жовтні 2021 року. Тоді журналісти з посиланням на власні джерела розповіли про розробку гри. Потім доказ слів репортерів знайшли в профілі співробітника сінгапурської студії Virtuos на LinkedIn.

А напередодні анонсу PlayStation Showcase головний редактор Video Games Chronicle Енді Робінсон заявив, що на презентації покажуть ігри від Konami. Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater увійшов в це число.

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