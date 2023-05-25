Інсайдери мали рацію.

В середині виставки PlayStation Showcase Konami анонсувала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, про який раніше писали численні журналісти та інсайдери.

Проект представили кінематографічним трейлером, в якому показується, як різні тварини добувають собі їжу і стають здобиччю сильніших хижаків. А ближче до кінця в кадрі з'являється головний герой Снейк в оновленому вигляді.

Гра отримає назву Metal Gear Solid: Snake Eater без трійки в назві. Подробиці проєкту поки відсутні. Але зате Konami також анонсувала колекцію з трьох оригінальних частин франшизи. Вона вийде вже цієї осені, реліз на момент написання новини заявлений тільки на PS5, як і у випадку з ремейком "трійки".

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: що відомо

Вперше чутки про існування проєкту підтвердив портал Video Games Chronicle у жовтні 2021 року. Тоді журналісти з посиланням на власні джерела розповіли про розробку гри. Потім доказ слів репортерів знайшли в профілі співробітника сінгапурської студії Virtuos на LinkedIn. А напередодні анонсу PlayStation Showcase головний редактор Video Games Chronicle Енді Робінсон заявив, що на презентації покажуть ігри від Konami. Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater увійшов в це число.

Вас також можуть зацікавити новини: