Робін Скотт створив сайт 24 роки тому.

Творець Nexus Mods Робін Скотт, він же Dark0ne, оголосив, що відходить від управління проєктом. Він запустив сайт 24 роки тому зі своєї спальні на модемі 56k, просто щоб у моддерів було місце, де їхні роботи не зникнуть.

Сьогодні Nexus Mods - найбільша платформа модів у світі, з мільйонами користувачів і мільярдами завантажень. За ці роки сайт виріс у повноцінний сервіс із підтримкою монетизації, фільтрами, системою рейтингів і підтримкою сотень ігор.

Але таке зростання далося не просто. Скотт зізнався, що два десятиліття постійної роботи почали позначатися на здоров'ї. Він описав своє управління як "щоденну вахту", де він одночасно чинив баги, читав коментарі, випускав оновлення і розбирав конфлікти всередині спільноти. Усе це стало джерелом хронічного вигорання і вплинуло на роботу команди.

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Зараз управління сайтом передано іншим людям. Скотт зазначив, що підібрав відповідних керівників, а сам відходить від справ, щоб дати команді можливість рухатися далі з новим зарядом енергії. При цьому сайт не змінюватиметься, він залишиться орієнтованим на спільноту і моддерів.

Він підкреслив, що Nexus Mods ніколи не був проектом однієї людини. Наразі над сайтом працює 40 людей, багато з них у команді вже майже десятиліття. Новими керівниками стали Foldeinho і Rapsak, обидва давно в індустрії і, за словами Скотта, справді піклуються про проєкт.

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