Alien : Isolation вже вдруге потрапила в роздачу від EGS / фото SEGA
На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача рольового екшену Hand of Fate 2, а також хоррора Alien: Isolation, створеного за мотивами культової стрічки "Чужий".
Всі бажаючі можуть забрати обидві гри до 29 квітня.
Трейлер Alien: Isolation
Про Alien: Isolation
- Alien: Isolation – це хоррор, створений за мотивами фільму Рідлі Скотта "Чужий". За сюжетом Аманда, дочка Еллен Ріплі, вирушає на торговельну станцію "Севастополь", куди доставили чорну скриню корабля "Ностромо", на якому працювала її мати. Після прибуття з'ясовується, що станція практично спорожніла, оскільки на неї пробрався смертоносний іншопланетний монстр – Чужий. Тепер Аманді потрібно вижити і знайти спосіб врятуватися.
- Гра примітна тим, що тут дуже детально відтворені декорації оригінального фільму. До того ж головна героїня не може вбити Чужого, тому геймплей заснований на тому, що Аманді потрібно ховатися від монстра, робити пастки, відволікати його і намагатися уникати з ним зустрічі.
- Alien: Isolation вийшла в 2014 році і була тепло прийнята гравцями і критиками.
Трейлер Hand of Fate 2
Детальніше про Hand of Fate 2
- Hand of Fate 2 – це суміш рольового екшену з колекційною картковою грою. У сиквелі гравця чекають 22 нових випробування, битви з супротивниками та босами.
- Гра вийшла в 2017 році на ПК та консолях.