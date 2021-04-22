Нова роздача триватиме до 29 квітня.

Всі бажаючі можуть забрати обидві гри до 29 квітня.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача рольового екшену Hand of Fate 2, а також хоррора Alien: Isolation, створеного за мотивами культової стрічки "Чужий".

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