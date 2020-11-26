Роздача гонок по бездоріжжю триватиме до 3 грудня.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача гри MudRunner. Отримати безкоштовно симулятор гонок по бездоріжжю можна до 3 грудня.

Трейлер MudRunner

Про що MudRunner

MudRunner — це гонки по бездоріжжю з просунутою фізикою, де гравцям належить доставляти різні вантажі по складних лісових локаціях, з безліччю ям і бруду. У розпорядженні водія 19 потужних вантажівок та позашляховиків. Грати можна самому або в кооперативі на 4 осіб.

MudRunner вийшла в 2017 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Пізніше її перенесли на Nintendo Switch. На агрегаторі Metacritic ПК-версія гри отримала 77 балів від геймерської преси та 7,2 бала від користувачів.

Забрати MudRunner можна на сторінці гри в Epic Games Store.

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Автор: Сергій Коршунов