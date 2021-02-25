Роздача триватиме до 4 березня.

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. Цього разу геймери можуть отримати пригодницьку інді-РПГ під назвою Sunless Sea. Акція триватиме до 4 березня.

Трейлер Sunless Sea

Детальніше про Sunless Sea

Sunless Sea – це рольова пригодницька гра з елементами roguelike від інді-студії Failbetter Games.

Дії гри розгортаються у декораціях Вікторіанської епохи з домішкою містики.

Грати належить за капітана пароплава, який плаває підземним морем, відвідуючи різні острови і стикаючись з безліччю небезпек. Крім того, можна виконувати текстові квести, перевозити товари з одного порту в інший та відкривати нові місця на мапі.

Гра вийшла у 2015 році на ПК, і отримала хороші відгуки.

Наступним тайтлом в роздачі від Epic Games стане стратегія Wargame: Red Dragon.

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Автор: Сергій Коршунов