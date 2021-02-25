Sunless Sea вийшла у 2015 році / фото Failbetter Games
На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача ігор. Цього разу геймери можуть отримати пригодницьку інді-РПГ під назвою Sunless Sea. Акція триватиме до 4 березня.
Трейлер Sunless Sea
Детальніше про Sunless Sea
- Sunless Sea – це рольова пригодницька гра з елементами roguelike від інді-студії Failbetter Games.
- Дії гри розгортаються у декораціях Вікторіанської епохи з домішкою містики.
- Грати належить за капітана пароплава, який плаває підземним морем, відвідуючи різні острови і стикаючись з безліччю небезпек. Крім того, можна виконувати текстові квести, перевозити товари з одного порту в інший та відкривати нові місця на мапі.
- Гра вийшла у 2015 році на ПК, і отримала хороші відгуки.
Наступним тайтлом в роздачі від Epic Games стане стратегія Wargame: Red Dragon.