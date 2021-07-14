Акція триватиме до 17 липня.

В магазині цифрової дистрибуції GOG почалася безкоштовна роздача перших двох частин серії point-and-click квестів Syberia, створених померлим цього року бельгійським художником Бенуа Сокалем.

Отримати комплект з двох ігор в GOG можна до 17 липня.

Детальніше про Syberia I & II

Гра розповідає про нью-йоркську юристку Кейт Уолкер, яка приїжджає у маленьке містечко. розташоване у французській частині Альп. Дівчині потрібно підписати договір про покупку фабрики механічних іграшок, що опинилася на межі банкрутства. Однак по приїзду плани руйнуються і Кейт змушена вирушити у незвичайну пригоду.

Гра являє собою point-and-click квест, де потрібно переміщатися локаціями, шукати активні точки на екрані і розв'язувати головоломки.

Перша частина вийшла у 2002 році і отримала визнання критиків. Друга Syberia побачила світ у 2004 році. Обидві гри хоч не можуть похизуватися великими продажами, але їм вдалося завоювати любов геймерів.

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Автор: Сергій Коршунов