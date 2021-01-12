Студія IO Interactive показала всі локації майбутнього стелс-екшену.

Третя частина майбутнього стелс-екшену Hitman 3 перенесе гравців на територію Румунії в гори Карпати.

Про цю та інші локації студія IO Interactive повідомила на сайті гри.

Всього у Hitman 3 буде шість великих локацій:

Дубай (ОАЕ) – це перша локація в грі. Тут головному герою, Агенту 47, належить потрапити до найвищого хмарочоса в світі.

Дартмур (Великобританія) – гравець опиниться в історичному маєтку Торнбрідж, де належить розкрити вбивство.

Берлін (Німеччина) – тут герою належить досліджувати околиці столиці Німеччини.

Чунцін (Китай) - величезний мегаполіс, з безліччю жвавих вулиць, кафе, магазинів, продуктових крамниць і неонових вивісок.

Мендоса (Аргентина) – Агент 47 вирушить на виноградники, якими славиться цей регіон.

Карпати (Румунія) – фінальна локація гри. Дії розгорнуться в румунській частині Карпатських гір.

Hitman 3 вийде 20 січня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та ПК, а також на Google Stadia та Nintendo Switch. Крім звичайної версії розробники випустять гру для шоломів PS VR.

Нагадаємо, що Hitman 3 – це заключна частина трилогії стелс-екшену про легендарного кілера на ім'я Агент 47.

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Автор: Сергій Коршунов