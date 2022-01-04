Свою діяльність припинили навіть маленькі видавництва.

У Китаї кожна гра повинна отримати схвалення Національного управління у справах друку та публікацій. Без цього проект не може офіційно поширюватися на території держави. З липня 2021 року державний орган припинив видачу ліцензій у сфері інтерактивних розваг. З тих пір жодна гра не отримала право з'явитися на китайському ринку. Це призвело до того, що 14 тисяч галузевих компаній в Піднебесній просто закрилися.

Даними поділився портал South China Morning Post з посиланням на першоджерело. За його відомостями, поточне призупинення у видачі ліцензій вийшло найтривалішим з 2018 року. Тоді затверджувалися зміни в нормативних актах, через що сертифікування припинилося на дев'ять місяців. Серед компаній, що закрилися, були студії розробників, маркетингові фірми і навіть невеликі видавництва.

Ситуація вплинула і на величезні корпорації. Наприклад, ByteDance звільнила частину співробітників в ігровому напрямку, а Tencent і NetEase намагаються різними способами посилити позиції на міжнародному ринку. Вони шукають партнерів і купують акції всіляких компаній.

Детальніше про ситуацію

Китай вже давно посилює контроль над інтерактивними розвагами. Наприклад, у серпні державні ЗМІ порівняли онлайн-ігри з опіумом, адже вони нібито викликають таку ж залежність у дітей.

При цьому Піднебесна продовжує залишатися найбільшим ринком в галузі. Переважна частина його доходів припадає на мобільний сегмент.

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