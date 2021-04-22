Селена – головна героїня гри Returnal / фото Housemarque

Сьогодні в мережі з'явився ролик, в якому можна побачити перші 45 хвилин ігрового процесу Returnal – майбутнього шутера для PlayStation 5. Реліз гри відбудеться 30 квітня.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Gamexplain.

Геймплей Returnal

Гра починається повільно. Перші 15 хвилин гравець вивчає місцевість планети Атропос і навчається основним геймплейним механікам. Але потім ігролад стає більш динамічним. У ролику показано, як головна героїня, Селена, вперше стикається з дією часової петлі – після загибелі від щупалець монстра вона переноситься за кілька секунд до аварії на планеті. Відродившись, гравець буде знаходити тіла Селени.

Кадр з гри / Фото Housemarque

Крім того, журналісти деяких ігрових видань поділилися своїми враженнями від перших 4-х годин гри. Співробітник IGN похвалив Returnal за велику різноманітність зброї і суперників. Також він відзначив інтригуючий сюжет, підкресливши, що найперша поява Селени на Атропосі – це далеко не перша її спроба досліджувати планету. З кожним новим циклом гравець бачитиме короткі флешбеки з минулого героїні.

Також в IGN розповіли про те, як Returnal використовує особливості геймпада DualSense. Наприклад, легке натискання кнопки L2 дозволяє прицілитися, а натискання до упору активує альтернативний вид стрільби.

Один з продюсерів Kinda Funny Games Блессінг Адеойе у себе в Твіттері наочно продемонстрував як DualSense за допомогою вібрації передає відчуття від крапель дощу в Returnal.

Ще журналісти хвалять технічну частину гри. Returnal працює в 4K та 60 FPS, а в самій грі практично немає завантажень.

Що відомо про Returnal

  • Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. Гру розробила студія Housemarque, яка створила раніше shoot 'em up Resogun.
  • За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними ворогами.
  • У гравців в розпорядженні буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для неї.

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Автор: Сергій Коршунов