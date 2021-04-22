Журналісти хвалять гру за велику різноманітність зброї і суперників.

Сьогодні в мережі з'явився ролик, в якому можна побачити перші 45 хвилин ігрового процесу Returnal – майбутнього шутера для PlayStation 5. Реліз гри відбудеться 30 квітня.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Gamexplain.

Геймплей Returnal

Гра починається повільно. Перші 15 хвилин гравець вивчає місцевість планети Атропос і навчається основним геймплейним механікам. Але потім ігролад стає більш динамічним. У ролику показано, як головна героїня, Селена, вперше стикається з дією часової петлі – після загибелі від щупалець монстра вона переноситься за кілька секунд до аварії на планеті. Відродившись, гравець буде знаходити тіла Селени.

Крім того, журналісти деяких ігрових видань поділилися своїми враженнями від перших 4-х годин гри. Співробітник IGN похвалив Returnal за велику різноманітність зброї і суперників. Також він відзначив інтригуючий сюжет, підкресливши, що найперша поява Селени на Атропосі – це далеко не перша її спроба досліджувати планету. З кожним новим циклом гравець бачитиме короткі флешбеки з минулого героїні.

Також в IGN розповіли про те, як Returnal використовує особливості геймпада DualSense. Наприклад, легке натискання кнопки L2 дозволяє прицілитися, а натискання до упору активує альтернативний вид стрільби.

Один з продюсерів Kinda Funny Games Блессінг Адеойе у себе в Твіттері наочно продемонстрував як DualSense за допомогою вібрації передає відчуття від крапель дощу в Returnal.

Ще журналісти хвалять технічну частину гри. Returnal працює в 4K та 60 FPS, а в самій грі практично немає завантажень.

Що відомо про Returnal

Returnal – це шутер від третьої особи, який поєднує в собі елементи жанрів roguelike та bullet hell. Гру розробила студія Housemarque, яка створила раніше shoot 'em up Resogun.

За сюжетом головна героїня Селена потрапляє на планету Атропос. Тут вона застрягне в часовій петлі і буде змушена виживати, борючись з різними ворогами.

У гравців в розпорядженні буде 10 видів базової зброї та понад 90 видів модифікацій для неї.

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Автор: Сергій Коршунов