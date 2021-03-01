Ролик потрапив в закриті чати, але деякі уривки було опубліковано в Твіттері.

Сьогодні в Мережу потрапили кадри з трейлера Elden Ring – нової гри від студії FromSoftware, яка створила раніше такі знамениті тайтли, як Dark Souls та Bloodborne.

Як повідомляє видання Video Games Chronicle, відео почало поширюватися в закритих чатах. У ролику можна побачити бої на конях, дракона, битви з босами і демонстрацію бойової системи в стилі серії Dark Souls.

Незабаром, деякі "злиті" кадри було опубліковано у Твіттері.

Якість зображень залишає бажати кращого, однак тут можна побачити ті самі битви на конях, а також бійку з драконом.

This isn't from me, but I needed some way to share it elsewhere for those who care. #EldenRingpic.twitter.com/YxUNH9Fq2K — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2021

Витік підтвердив і співробітник Bloomberg Джейсон Шрайер. Однак через погану якість роликів журналіст порадив дочекатися офіційної презентації трейлера.

"Злиті кадри Elden Ring, що я бачив, дуже розмиті і зняті під кутом. До того ж, це лише частина трейлера, тожпочекати офіційного ролика – не найгірша ідея", – написав Шрайер.

Перший тизер Elden Ring з E3 2019

Детальніше про Elden Ring

Elden Ring – це майбутній рольовий екшен від третьої особи. Над його створенням працює культовий японський розробник Хідетака Міядзакі з FromSoftware. А історію гри написав автор знаменитого фентезійного циклу" Пісня льоду і вогню" Джордж Мартін.

В Elden Ring буде великий відкритий світ, який можна досліджувати верхи на коні. На своєму шляху гравець зустріне безліч зруйнованих поселень і багаторівневі маєтки зі складним плануванням.

Як і в серії Dark Souls, в Elden Ring буде зроблено акцент на RPG-елементи та важкі бої з босами.

Вперше гра була анонсована на виставці E3 в 2019 році. Однак з того часу ніяких новин про неї не було.

Elden Ring на церемонії The Game Awards 2020 була визнана найочікуванішою грою.

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Автор: Сергій Коршунов