Рептилія повернеться в новій частині, приєднавшись до інших класичних персонажів серії.

Анонси персонажів для Mortal Kombat 1 тривають. Слідом за Лі Мей і Дарріусом, які не з'являлися в іграх серії вже понад 16 років, в новій частині повернеться, мабуть, один з найулюбленіших персонажів в серії. Це Рептилія.

Рептилія – лиходійський ніндзя-ящір, який вміє плюватися кислотою і відривати голови мовою, в останніх частинах файтинга залишався в тіні. Так, в Mortal Kombat 11 його зовсім не було, що багатьох засмутило, адже він, поряд зі Смоуком, Скорпіоном, Саб-Зіро і Рейном, належить до ніндзі Зовнішнього світу.

У свіжому трейлері MK1 під назвою "Вигнані" можна познайомитися з поточним дизайном Рептилії, також не обійшлося без демонстрації фаталіті. У кадр також потрапили Хавік, Ашра і камео-боєць Саріна.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина є одночасно продовженням попередньої частини і черговим перезапуском всієї серії, де світ створений богом вогню Лю Каном. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Гра повинна вийти 19 вересня на PC, PS5, Xbox Series X/S і Nintendo Switch. Ті, хто попередньо замовив гру, зможуть пограти в неї за місяць до повноцінного виходу гри в рамках бета-тесту.

Раніше також стало відомо, що в Mortal Kombat1 максимально спростять фаталіті – це не сподобалося хардкорним гравцям. Тепер фаталіті активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

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