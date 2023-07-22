В якості іграбельного персонажа дійсно з'явиться Хоумлендер з "Пацанів".

Розробники з NetherRealm Studios випустила декілька нових відео Mortal Kombat 1 в рамках власної панелі на Comic-Con 2023. Нагадаємо, нова частина файтингу є свого роду переосмисленням культових персонажів.

Перший ролик присвятили фракції Умгаді. Нам показали Лі Мей, Таню і Барака, а також Горо і Даріуса, які представлені у вигляді камео-персонажів.

У завдання Умгаді входить охорона королівської родини, але її відсутність призводить до смерті Шао Кана в альтернативній шкалі часу. Очевидно, Таня є лідером Умгаді, тоді як Лі Мей, з невідомих причин, втратила свою позицію у фракції.

Друге відео демонструє бійців, які будуть доступні гравцям в рамках Kombat Pack. Серед них – Хоумлендер, Омнімен і Миротворець з популярних коміксових всесвітів про супергероїв, а разом з ними Єрмак, Куан Чі і Такеда.

Kombat Pack увійде до видання Mortal Kombat 1 Premium Edition, який також включає альтернативний вигляд для Джонні Кейджа – зовнішність Жан-Клода ван Дамма.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина стане "м'яким" перезапуском серії, ввівши нову тимчасову лінію, де світ створений богом вогню Лю Каном. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Ті, хто передзамовив Premium Edition, зможуть почати грати на кілька днів раніше, 14 вересня.

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