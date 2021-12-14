Це було одне з креативних рішень розробників.

Портал Gamerhub поспілкувався з художником Стюартом Уотерсоном, який працював над першою частиною Grand Theft Auto. Під час розмови розробник розповів багато цікавих деталей про виробництво культової гри. Одна з них стосувалася створення танка. За словами автора, його реалізували, як комбінацію з пішохода і повільного автомобіля з можливістю стріляти у восьми напрямках.

В коментарі Стюарта Уотерсона сказано: "Я думаю, що одним з ключових поворотних моментів було те, що ми з Йеном [Джонсоном, програмістом DMA Design] пожартували про те, що в грі будуть танки. Це було так безглуздо. Для них не було причин. Не було ніякої концепції з їх участю, крім того, що вони майже незнищенні, дуже небезпечні і доставляють масу задоволення, коли знищуєш все з їх допомогою".

"За час обідньої перерви, проведеної в Tesco, ми вирішили, що це має бути зроблено, і почали розробляти план. Передумовою було те, що існує код транспортного засобу, який ми можемо використовувати, а також балістичний код, що дозволяє обертовому пішоходу стріляти кулями у восьми напрямках. Наша ідея полягала в тому, що якщо помістити пішохода на вершину автомобіля, змусити машину їхати повільніше і значно збільшити пошкодження від куль, то вийде базова версія танка", — продовжив Стюарт Уотерсон.

Детальніше про реалізацію танка в першій Grand Theft Auto

Розробники не розповіли начальству про свою ідею. Вони затрималися в офісі і створили модель танка з використанням вже існуючого в проекті коду.

Уотерсон намалював текстури для бойової машини, і результат вийшов вражаючим. Задумка авторів відмінно спрацювала — танк додавав масу веселощів.

Джонсон і Уотерсон впровадили своє творіння в GTA без дозволу керівництва. А наступного дня вони побачили, як тестувальники із захопленням знищують все на своєму шляху, керуючи танками.

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Автор: Назар Степорук