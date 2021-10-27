За зниженою ціною можна придбати багато відомих проектів.

Sony продовжує організовувати розпродажі в PS Store, що дозволяє аудиторії значно економити на покупці ігор. Нещодавно в магазині стартувала нова акція, яка триватиме до 20 листопада, 01:59 за Києвом.

Знижки на ігри досягають 70 %. У списку товарів можна знайти як хіти минулих років, так і деякі новинки. Наприклад, вперше впала ціна на Deathloop. Правда, знижка на неї діє тільки до 4 листопада.

Кращі пропозиції на розпродажі:

Persona 5 Strikers: Digital Deluxe Edition — 1199 гривень;

Curse of the Dead Gods — 324 гривні;

Twin Mirror — 499 гривень;

Empire of Sin — 599 гривень;

Empire of Sin — Deluxe Edition — 849 гривень;

Chronos: Before the Ashes — 521 гривня;

Crysis Remastered — 499 гривень;

Transformers: Battlegrounds — 479 гривень;

Blacksad: Under the Skin — 239 гривень;

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 395 гривень;

Hunt: Showdown — Deluxe Edition — 594 гривні.

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced — 412 гривень;

Deathloop — 1319 гривень;

Deathloop Deluxe Edition — 1583 гривні.

Нагадаємо: у PlayStation Store також триває розпродаж на честь Хелловіна. Він поширюється на багато популярних проектів, включаючи Resident Evil Village.

Автор: Назар Степорук