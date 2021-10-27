У PS Store почався новий масштабний розпродаж / фото Arkane Studios
Sony продовжує організовувати розпродажі в PS Store, що дозволяє аудиторії значно економити на покупці ігор. Нещодавно в магазині стартувала нова акція, яка триватиме до 20 листопада, 01:59 за Києвом.
Знижки на ігри досягають 70 %. У списку товарів можна знайти як хіти минулих років, так і деякі новинки. Наприклад, вперше впала ціна на Deathloop. Правда, знижка на неї діє тільки до 4 листопада.
Кращі пропозиції на розпродажі:
- Persona 5 Strikers: Digital Deluxe Edition — 1199 гривень;
- Curse of the Dead Gods — 324 гривні;
- Twin Mirror — 499 гривень;
- Empire of Sin — 599 гривень;
- Empire of Sin — Deluxe Edition — 849 гривень;
- Chronos: Before the Ashes — 521 гривня;
- Crysis Remastered — 499 гривень;
- Transformers: Battlegrounds — 479 гривень;
- Blacksad: Under the Skin — 239 гривень;
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 395 гривень;
- Hunt: Showdown — Deluxe Edition — 594 гривні.
- Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced — 412 гривень;
- Deathloop — 1319 гривень;
- Deathloop Deluxe Edition — 1583 гривні.
Нагадаємо: у PlayStation Store також триває розпродаж на честь Хелловіна. Він поширюється на багато популярних проектів, включаючи Resident Evil Village.