Акція зі знижками на Amnesia: Rebirth, Little Nightmares, Cuphead та інші тайтли триватиме до 11 березня.

В PlayStation Store почався розпродаж інді-ігор і середньобюджетних хітів, серед яких свіжий хоррор Amnesia: Rebirth та український пригодницький квест про Шерлока Холмса. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.

Розпродаж в PS Store:

SOMA – 92 грн (знижка 90%);

Amnesia: Collection – 92 грн (знижка 90%);

Outlast – 92 грн (знижка 85%);

Lords of the Fallen – 97 грн (знижка 85%);

The Shadow Warrior Collection – 449 грн (знижка 75%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 349 грн (знижка 75%);

Worms W. M. D – 199 грн (знижка 75%);

Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (знижка 75%);

Frostpunk: Console Edition – 379 грн (знижка 60%);

Hollow Knight – 191 грн (знижка 60%);

Hunt: Showdown – 479 грн (знижка 60%);

My Friend Pedro – 324 грн (знижка 50%);

Overcooked! 2 – 399 грн (знижка 50%);

Maneater (PS4 & PS5) – 719 грн (знижка 40%);

Cloudpunk – 519 грн (знижка 35%);

Destroy All Humans – 631 грн (знижка 35%);

Amnesia: Rebirth – 650 грн (знижка 30%);

Cuphead – 486 грн (знижка 25%).

Розпродаж триватиме до 11 березня. З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці акції.

Крім того, пропозицією тижня в PS Store став пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence. Він отримав знижку у 75%.

Детальніше про A Plague Tale: Innocence

Дії гри розгортаються у середньовічній Франції. У країні йде війна, і лютує епідемія чуми. У центрі сюжету 15-річна Аміція та її молодший брат Гуго, які намагаються сховатися від інквізиції.

Отримати a Plague Tale: Innocence за знижкою можна буде до 4 березня.

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Автор: Сергій Коршунов