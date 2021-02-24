В PlayStation Store почався розпродаж інді-ігор і середньобюджетних хітів, серед яких свіжий хоррор Amnesia: Rebirth та український пригодницький квест про Шерлока Холмса. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.
Розпродаж в PS Store:
- SOMA – 92 грн (знижка 90%);
- Amnesia: Collection – 92 грн (знижка 90%);
- Outlast – 92 грн (знижка 85%);
- Lords of the Fallen – 97 грн (знижка 85%);
- The Shadow Warrior Collection – 449 грн (знижка 75%);
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 349 грн (знижка 75%);
- Worms W. M. D – 199 грн (знижка 75%);
- Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (знижка 75%);
- Frostpunk: Console Edition – 379 грн (знижка 60%);
- Hollow Knight – 191 грн (знижка 60%);
- Hunt: Showdown – 479 грн (знижка 60%);
- My Friend Pedro – 324 грн (знижка 50%);
- Overcooked! 2 – 399 грн (знижка 50%);
- Maneater (PS4 & PS5) – 719 грн (знижка 40%);
- Cloudpunk – 519 грн (знижка 35%);
- Destroy All Humans – 631 грн (знижка 35%);
- Amnesia: Rebirth – 650 грн (знижка 30%);
- Cuphead – 486 грн (знижка 25%).
Розпродаж триватиме до 11 березня. З повним списком ігор і комплектів можна ознайомитися на сторінці акції.
Крім того, пропозицією тижня в PS Store став пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence. Він отримав знижку у 75%.
Детальніше про A Plague Tale: Innocence
Дії гри розгортаються у середньовічній Франції. У країні йде війна, і лютує епідемія чуми. У центрі сюжету 15-річна Аміція та її молодший брат Гуго, які намагаються сховатися від інквізиції.
Отримати a Plague Tale: Innocence за знижкою можна буде до 4 березня.