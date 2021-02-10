Всі бажаючі можуть випробувати гру до 15 лютого.

Містобудівний симулятор Cities: Skylines став тимчасово безкоштовним. До 15 лютого всі бажаючі можуть випробувати гру в магазині цифрової дистрибуції Steam.

На час акції тайтл також отримав знижку у 75% – для тих, хто захоче забрати симулятор собі після пробного періоду.

Отримати доступ до безкоштовної версії Cities: Skylines можна на сторінці гри в Steam.

Трейлер Cities: Skylines

Детально про Cities: Skylines

У Cities: Skylines можна побудувати власне місто. Для цього доведеться займатися плануванням зон забудови, розміщенням доріг, оподаткуванням, організовувати роботу міських служб та громадського транспорту.

Крім будівництва потрібно буде також підтримувати рівень бюджету міста, здоров'я та зайнятості населення, стежити за забрудненням навколишнього середовища, автомобільним трафіком та іншими аспектами життя мегаполісу.

Містобудівний симулятор вийшов у 2015 році та був тепло зустрінутий критиками і користувачами. ПК-версія гри на агрегаторі Metacritic отримала 85 балів зі 100 можливих.

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Автор: Сергій Коршунов