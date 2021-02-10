На час пробного періоду гра отримала знижку у 75% / фото Paradox Interactive
Містобудівний симулятор Cities: Skylines став тимчасово безкоштовним. До 15 лютого всі бажаючі можуть випробувати гру в магазині цифрової дистрибуції Steam.
На час акції тайтл також отримав знижку у 75% – для тих, хто захоче забрати симулятор собі після пробного періоду.
Отримати доступ до безкоштовної версії Cities: Skylines можна на сторінці гри в Steam.
Трейлер Cities: Skylines
Детально про Cities: Skylines
- У Cities: Skylines можна побудувати власне місто. Для цього доведеться займатися плануванням зон забудови, розміщенням доріг, оподаткуванням, організовувати роботу міських служб та громадського транспорту.
- Крім будівництва потрібно буде також підтримувати рівень бюджету міста, здоров'я та зайнятості населення, стежити за забрудненням навколишнього середовища, автомобільним трафіком та іншими аспектами життя мегаполісу.
- Містобудівний симулятор вийшов у 2015 році та був тепло зустрінутий критиками і користувачами. ПК-версія гри на агрегаторі Metacritic отримала 85 балів зі 100 можливих.