Пропозиція актуальна до 21 квітня.

Розробники кооперативного виживача Barotrauma відкрили безкоштовний доступ до гри в Steam на вихідні, а також запустили тимчасову знижку в 50%. Пограти безкоштовно можна до 21 квітня, а знижка триватиме до 26 квітня.

Barotrauma пропонує гравцям узяти на себе керування підводним човном, досліджувати океани інопланетної планети, виконувати небезпечні місії та виживати в умовах постійної загрози, як з боку зовнішнього середовища, так і з боку власних напарників. У грі доступний як стандартний кооператив, так і режим зі зрадником, де один із членів екіпажу може саботувати місію зсередини.

Геймплей поєднує елементи симулятора і хоррора: гравці стежать за станом техніки, лікують один одного, відбивають атаки морських монстрів і намагаються не задихнутися через переплутані балони.

Відео дня

Barotrauma регулярно стає джерелом кумедних і страшних історій: від випадкової загибелі від кисневої недостатності до жорстоких інцидентів між учасниками команди.

Нещодавно гра отримала велике оновлення Calm Before the Storm, яке додало нові місії, руїни і PvP-форпост, що підходить для локальних битв між гравцями.

Раніше ми розповідали, що симулятор наркобарона Schedule I вже 3 тижні тримається в топі найпопулярніших ігор у Steam. Інді-гра обійшла Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 і Path of Exile 2.

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