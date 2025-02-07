Безкоштовні вихідні триватимуть до 10 лютого.

Розробники хардкорного виживача Green Hell запустили тимчасову акцію в Steam, дозволяючи гравцям безкоштовно випробувати гру.

Виживання в суворих амазонських джунглях з елементами реалістичного симулятора отримало 86% позитивних відгуків, а тепер доступне всім охочим до 10 лютого.

У Green Hell гравцям належить добувати ресурси, будувати укриття, полювати, захищатися від хижаків і місцевих аборигенів, а також стежити за психічним станом свого персонажа.

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Гра пропонує одиночний і кооперативний режими, даючи змогу досліджувати небезпечний світ у компанії друзів. За механіками і загальним настроєм гра найбільше схожа на серію The Forest.

Green Hell отримала 78 балів від критиків на Metacritic, а для всіх гравців, які захочуть отримати гру у свою бібліотеку назавжди, зараз діє знижка 67% і симулятор виживання можна урвати за 108 гривень.

Раніше ми розповідали, що в Steam вийшла ностальгічна інді-адвенчура про далеку подорож на машині. Гравець влізе в шкуру молодого чоловіка, який щойно купив свій перший автомобіль і вирішив вирушити на ньому на фестиваль на іншому кінці країни.

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