Але наразі система ще потребує доопрацювань.

Valve внесла довгоочікуване поліпшення в систему раннього доступу в Steam, додавши попередження для ігор, які давно не отримували оновлень.

Тепер на сторінці таких проєктів розміщуватиметься помітне повідомлення про те, що "інформація та терміни, описані розробниками, можуть бути застарілими", а також вказана дата останнього оновлення. Судячи з усього, система активується після 12 місяців без оновлень, і вже працює, наприклад, на сторінці Cavern Kings, де зазначено, що останній патч вийшов вісім років тому.

Однак система не ідеальна. Деякі ігри, такі як Heartbound, продовжують отримувати оновлення на бета-версію, але через те, що офіційна стабільна версія не змінювалася понад 13 місяців, вони теж отримали попередження. Це може вводити гравців в оману, створюючи хибне враження, що гра занедбана.

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Незважаючи на недоробки, нововведення допоможе уникнути розчарувань у гравців, які випадково купили проєкт, розвиток якого давно зупинився. Тепер розробникам, які затягнули розробку, доведеться активніше доводити, що їхній проєкт не мертвий.

Раніше ми розповідали, що Kingdom Come: Deliverance 2 стала найпопулярнішою новинкою в Steam, досягнувши онлайну в 160 тисяч осіб.

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