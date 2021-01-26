З оновленням в грі також зміниться система взводів – шукати напарників стане легше.

Компанія Wargaming анонсувала перше в новому році оновлення для World of Tanks. У командній ММО поліпшать систему взводів і додадуть нову гілку італійських важких танків.

Як зазначили розробник, відповідний патч гравці отримають завтра, 27 січня.

"Три роки тому ми ввели у гру італійські танки, які представив легенда світового футболу – Джанлуїджі Буффон. За цей час гравці відточили майстерність поводження з новою механікою дозарядки, властивою "італійцям", і, найважливіше, вони їх полюбили. Ми вирішили доповнити італійську гілку важких танків і постаралися, щоб нові машини припали гравцям до смаку", — говорить Максим Чувалов, паблішинг-директор World of Tanks.

Нова гілка танків

Нова гілка італійських важких машин починається з танка VII рівня Carro d'assalto P. 88, а закінчується гігантом X рівня Rinoceronte ('Rhinoceros'). При цьому, з VIII рівня всі важкі танки будуть обладнані механізмом дозарядки – після здійснення пострілу наступний снаряд отримує бонус на перезарядку.

Всього до гри додадуть чотири нових танки. Стільки ж з'явиться й нових бойових завдань. У нагороду за їх виконання гравці отримають особливі елементи зовнішнього вигляду, витримані в давньоримському стилі.

Оновлена система взводів

Нова система взводів дозволить шукати напарників не лише серед друзів, як було раніше, а й серед усієї бази користувачів World of Tanks. Як тільки взвод буде сформовано, гравець побачить машини союзників поруч зі своїм танком в ангарі.

Остання зміна патчу торкнеться інтерфейсу. Тепер в налаштуваннях гри можна активувати такі опції, як коло відтворення (радіус виявлення танка, що відображається на міні-мапі) і таймер ремонту окремих модулів.

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Автор: Сергій Коршунов