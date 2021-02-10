Роздача гри закінчиться 16 лютого.

Компанія Ubisoft запустила роздачу пригодницького бойовика Assassin's Creed Chronicles: China. Забрати ПК-версію гри безкоштовно можна на сайті студії до 16 лютого.

Як повідомила компанія, акція присвячена "Місячним знижкам" в Ubisoft Store.

Трейлер Assassin's Creed Chronicles: China

Детальніше про Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: China – це перша глава окремої трилогії Assassin's Creed.

На відміну від основної серії, франшиза Chronicles виконана в 2,5D з елементами сайд-скроллера.

Як зрозуміло з назви, дії гри відбуваються на території Китаю у 1526 році.

Головною героїнею виступає Шао Цзюнь. Вона пройшла навчання у Еціо Аудіторе, повернулася на батьківщину, щоб відновити Братерство та помститися всім, хто винен у загибелі асасинів.

Assassin's Creed Chronicles: China вийшла в 2015 році та була стримано прийнята аудиторією. На Metacritic у ПК-версії гри 67 балів від критиків та 5,2 бала від користувачів. А ось в Steam у Chronicles: China понад 70% позитивних відгуків на основі 2,5 тисячі рецензій.

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Автор: Сергій Коршунов