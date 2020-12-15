Забрати гру можна протягом 24 годин.

Студія Ubisoft запустила безкоштовну роздачу космічної аркади Starlink: Battle for Atlas.

Забрати ПК-версію гри можна протягом 24 годин на офіційному сайті компанії.

Трейлер Starlink: Battle for Atlas

Детальніше про Starlink: Battle for Atlas

Це космічна аркада з видом від третьої особи, дії якої відбувається у вигаданій зоряній системі Атлас. Гравець досліджує космос, зустрічає різних іншопланетних істот, укладає союз з ними і бере до себе в команду. Користувач може боротися з ворогами як в космосі, так і на поверхні планет. Космічні кораблі можна налаштовувати і комплектувати за своїм бажанням, а також комбінувати різні види озброєння. У базову версію гри входять 4 кораблі, 6 пілотів та 12 видів зброї.

Нагадаємо, 14 грудня Ubisoft запустила акцію Happy Holidays, в рамках якої обіцяла найближчі 5 днів дарувати користувачам різні подарунки. Першою нагородою став набір "Мореплавець" та легендарний костюм Баєка (з Assassin's Creed: Origins) для екшену Assassin's Creed Valhalla.

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Автор: Сергій Коршунов