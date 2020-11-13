Очевидці та ЗМІ Монреаля стверджують, що невідомі утримують 12 заручників в офісі Ubisoft.

Студію Ubisoft Montreal в Канаді захопили терористи. Вони утримують заручників.

Є повідомлення про десятки людей, узятих в заручники біля будівлі Ubisoft на вулиці Сен-Лоран в Монреалі, повідомляє канадське видання Journal de Montreal.

"В цей час на місці події працює поліція", – пише видання.

Очевидці в Твіттері пишуть, що люди, які знаходяться всередині офісу Ubisoft змушені ховатися під своїми столами. За даними видання La Presse, в заручниках опинилося 12 осіб.

Наразі поліція оточила район.

В цей момент відомості очевидців та ЗМІ різняться. Radio-Canada повідомляє, що поліція проводить операцію поруч з будівлею Ubisoft, а сама ситуація пов'язана зі збройним пограбуванням.

Поки поліція та спецназ проводить операцію, частина співробітників забарикадувалася на даху будівлі.

Один з розробників гри Hyper Scape, Ерік Поуп, що працює з дому підтвердив, що на фото його колеги.

"Це божевілля. Це моя команда на даху. У мене немає зараз більш докладної інформації", – написав співробітник Ubisoft.

Поліція перекрила вулицю і радить всім мешканцям уникати цього району.

Сама студія цієї миті ніяк не коментує подію.

Своєю чергою наративний директор Assassin's Creed Valhalla, Дербі Макдевітт, що працює в Ubisoft Montreal написав у Твіттері, що з ним все гаразд. А пригода сталася в сусідній будівлі.

"Тут все гаразд. Це сталося в іншій будівлі. Бережіть себе", – написав Макдевітт.

Співробітнику Bloomberg, Джейсону Шраєру вдалося зв'язатися з PR-службою Ubisoft. В студії повідомили, що отримали від поліції інструкції з безпеки і вже працюють з владою.

Слова наративного директора Assassin's Creed Valhalla підтверджують й інші працівники монреальського офісу компанії.

Редакція "УНІАН Ігри" звернулася до Ubisoft, проте на момент написання замітки відповідь не надійшла.

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Автор: Сергій Коршунов