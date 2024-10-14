У SAND гравцеві належить будувати величезних роботів для пересування пустелею.

Українські студії TowerHaus і Hologryph представили демоверсію своєї багатокористувацької гри SAND, яка вже набирає популярності напередодні офіційного старту фестивалю демо Steam Next Fest 14 жовтня.

Дії SAND розгортаються в дизельпанк світі на планеті Софія, що залишилася від Австро-Угорської імперії. Проєкт пропонує гравцям досліджувати великі піщані пустки. У відкритому світі ви і ваші друзі зможете шукати покращене спорядження, влаштовувати засідки на інших гравців, а головною особливістю гри є можливість будівництва власної бази: масивної сталевої конструкції на чотирьох ногах, здатної пересуватися світом.

Трейлер демоверсії показує динамічні сцени, де необхідно проникнути в базу, що рухається, боротися з ворогами на дахах, а потім підірвати об'єкт зсередини і швидко покинути зону вибуху. У повній версії гри очікується ще більше хаосу, коли кілька баз зіштовхуватимуться між собою, створюючи атмосферу морських битв піратських кораблів зі стрибками гравців з одного імпровізованого балкона на інший.

У поточній демоверсії основна увага приділена PvP битвам, проте розробники продовжують роботу над додатковими функціями, такими як NPC, інтерактивні точки інтересу, нові модулі для роботів як для PvP, так і для PvE. Ці елементи будуть впроваджені в майбутні оновлення, значно розширюючи ігровий процес.

Демоверсія SAND швидко піднімається в рейтингах найпопулярніших демонстрацій на платформі. На момент написання новини, вона перебуває на 3-му місці серед новинок у Steam. Обходять її тільки демо Delta Force і Half Sword.

Відгуки користувачів Steam про SAND розділилися: одні хвалять амбітність проєкту й унікальну концепцію, інші скаржаться на нестабільну продуктивність, що ускладнює гру.

Розробники обіцяють, що фінальна версія гри запропонує поліпшену графіку й оптимізацію, що усуває поточні проблеми. Попереду на гравців чекають захопливі PvP-бої, будівництво та управління базами, а також безліч інших цікавих механік.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про Halls of Torment, помісь Diablo і Vampire Surivors у жанрі Rogue-like. Гра вже стала одним із найбільш високо оцінених рогаликів року.

Що таке Steam Next Fest

Steam Next Fest - це щорічний захід на платформі Steam, який надає розробникам можливість демонструвати свої ігри через безкоштовні демоверсії та прямі трансляції. Протягом фестивалю гравці можуть попередньо випробувати нові проєкти, поспілкуватися з творцями ігор, поставити запитання та дізнатися про майбутні релізи. Це чудова можливість відкрити для себе інді-ігри та популярні проєкти до їхнього офіційного виходу. Жовтневий фестиваль починається 14 числа о 20:00 за київським часом.

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