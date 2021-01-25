Natus Vincere обіграла команду Astralis з рахунком 2:0 і стала переможцем турніру BLAST Premier: Global Final 2020.

У минулі вихідні пройшов турнір з CS:GO під назвою BLAST Premier: Global Final 2020. У фіналі українські кіберспортсмени з Natus Vincere зійшлися з чотириразовими переможцями різних чемпіонатів з Counter-Strike – данською командою Astralis. В результаті NAVI перемогла з рахунком 2:0.

За перемогу в BLAST Premier: Global Final 2020 українські кіберспортсмени отримали $600 тисяч.

За друге місце Astralis отримала $200 тисяч.

Бронзові призери – команда Team Vitality заробила $80 тисяч.

Снайпер Navi – український кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв став найкращим гравцем турніру. На своїй сторінці в Твіттері він подякував шанувальникам за підтримку.

"Яке ж повернення з нижньої сітки. Дякую кожному, хто вболівав за нас. Це дуже багато значить для мене і моєї команди", – підкреслив він.

Ще одним досягненням NAVI стали показники переглядів турніру. Матч між Natus Vincere та Team Vitality зібрав у піку 650 тисяч глядачів, ставши найбільш перегляданим за всю історію онлайн CS:GO.

Нагадаємо, що BLAST Premier: Global Final 2020 проходив з 19 по 24 січня в онлайн-форматі. Загальний призовий фонд турніру склав мільйон доларів. Наступним турніром для NAVI буде груповий етап чемпіонату BLAST Premier Spring 2021. Він пройде з 4 по 14 лютого.

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Автор: Сергій Коршунов