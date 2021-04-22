Демоверсія гри Strategic Mind: Fight for Freedom вже доступна в Steam.

Українська студія Starni Games оголосила дату релізу своєї нової гри Strategic Mind: Fight for Freedom. Стратегія про Другу світову війну вийде в Steam та GOG вже цієї весни – 21 травня.

Трейлер Strategic Mind: Fight for Freedom

Крім того, 8 травня розробники оновлять демоверсію гри. У ній користувачі зможуть випробувати перші місії сюжетних кампаній за Британію та США.

Детальніше про Strategic Mind: Fight for Freedom

Strategic Mind: Fight for Freedom – це покрокова стратегія в декораціях Другої світової війни. Дії розгорнуться в Європі, Африці та Бірмі.

У грі є дві кампанії – британська та американська. Перша заснована на історичних подіях. Друга поділена на історичну частину про війну з Німеччиною, і альтернативну – про подальшу боротьбу проти СРСР.

У сюжеті фігуруватимуть Вінстон Черчілль, Франклін Делано Рузвельт, Двайт Ейзенхауер, Джордж Паттон та інші історичні особистості.

Сторінка гри вже є в цифрових магазинах GOG і Steam.

Нагадаємо, що в розробці у Starni Games також знаходиться ще одна стратегія з серії Strategic Mind з підзаголовком Spirit of Liberty. У ній дії також розгортаються в період Другої світової війни, але зосереджені на боротьбі фінської армії з Радянським Союзом. Гра вийде на ПК в 2022 році.

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Автор: Сергій Коршунов