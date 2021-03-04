В Strategic Mind: Spirit of Liberty гравець у ролі командувача фінською армією буде битися з військами загарбників.

Українська студія Starni Games анонсувала Strategic Mind: Spirit of Liberty – покрокову стратегію у сеттінгу Другої світової війни про боротьбу фінської армії з Радянським Союзом.

Сторінка гри вже з'явилася в Steam.

"Ми раді анонсувати наступну гру франшизи Strategic Mind, з підзаголовком Spirit of Liberty. "Дух свободи" – символічна назва, яка чудово описує, що довелося пройти фінам в роки Другої світової. Сподіваємось, у нас вийде розповісти історію, гідну героїв тих подій. Ми також хотіли показати нерівні сили сторін, і героїчну боротьбу фінських солдат, що захищають свою батьківщину", – говорить директор Starni Games Ігор Тимошенко.

Що відомо про Strategic Mind: Spirit of Liberty

У грі буде дві сюжетні кампанії: історична та альтернативна;

У центрі сюжету будуть три війни, про які рідко говорять в кіно та іграх: радянсько-фінська "Зимова війна", радянсько-фінська війна 1941-1944 років і Лапландська війна;

Більшість місій буде заснована на історичних подіях;

У Spirit of Liberty будуть складні тактичні бої із застосуванням різних ігрових механік, навичок і спорядження.

Розробники повідомили, що для гри було записано понад 60-ти годин відео з битвами та діалогами між історичними особистостями.

Релізне вікно гри: кінець 2021 року – початок 2022 року.

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Автор: Сергій Коршунов