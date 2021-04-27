Пригодницька рольова гра Corsairs Legacy вийде цього року в Steam.

Українська студія Mauris презентувала пригодницький рольовий екшен Corsairs Legacy, який стане духовним спадкоємцем легендарної серії "Корсари". Сторінка новинки вже з'явилася в Steam, а реліз заплановано на цей рік.

Як заявили розробники, Corsairs Legacy дозволить фанатам "Корсарів" зіграти в сучасний екшен, який продовжить знамениту серію ігор про піратів.

Трейлер Corsairs Legacy

Дії гри розгорнуться у 1689 році в Карибському морі. Головним героєм виступить колишній контрабандист Джек Рекхем, який волею випадку стане піратом.

Автори підкреслюють, що створюють Corsairs Legacy на власні кошти, тому реліз гри буде розбито на три частини:

У 2021 році вийде RPG-режим з битвами на суші;

У 2022 році з'являться морські битви;

У 2023 році – відкритий світ.

Таким чином розробники зможуть поступово покращувати гру, постійно прислухаючись до відгуків шанувальників серії.

"Ми не одразу створимо ААА гру. Сподіваюся, перша частина хоча б буде заслуговувати звання якісної АА, але ми розробимо продукт, випустимо його до кінця 2021 року в Steam і далі будемо розвивати його спільно з ком'юніті", – зазначають автори.

Гра розробляється на рушії Unity. Наразі проект знаходиться на стадії альфа-версії. У студії обіцяють, що до релізу внесуть ще багато поліпшень.

Детальніше про серію "Корсари"

"Корсари" – це серія RPG про піратів. Дії перших ігор відбувається в середині 17 століття у вигаданому районі "Архіпелаг", розташованому в Карибському морі. Ключовими особливостями гри було кілька видів геймплея: на суші, на морі і в морських корабельних баталіях. Остання номерна частина "Корсари 3" вийшла ще у 2005 році. Пізніше на її основі зусиллями фанатів було випущено багато модифікацій з власним сюжетом, включаючи такі великі моди як "Корсари: місто втрачених кораблів" та "Корсари: кожному своє". Однак всі вони були створені на базі модифікованого, але застарілого рушія Storm Engine, тому не могли всерйоз конкурувати з сучасними іграми.

Видавець "Корсарів" збанкрутував ще у 2012 році.

У 2018 році студія Black Sun Game Publishing запустила збір коштів на створення екшену "Корсари: Чорна мітка" – сучасної гри у франшизі.

Студія Mauris не володіє правами на серію, тому їхня гра отримала назву Corsairs Legacy.

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Автор: Сергій Коршунов