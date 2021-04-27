Кадр з ранньої версії Corsairs Legacy / фото Mauris

Українська студія Mauris презентувала пригодницький рольовий екшен Corsairs Legacy, який стане духовним спадкоємцем легендарної серії "Корсари". Сторінка новинки вже з'явилася в Steam, а реліз заплановано на цей рік.

Як заявили розробники, Corsairs Legacy дозволить фанатам "Корсарів" зіграти в сучасний екшен, який продовжить знамениту серію ігор про піратів.

Трейлер Corsairs Legacy

Дії гри розгорнуться у 1689 році в Карибському морі. Головним героєм виступить колишній контрабандист Джек Рекхем, який волею випадку стане піратом.

Головний герой Corsairs Legacy / фото Mauris

Автори підкреслюють, що створюють Corsairs Legacy на власні кошти, тому реліз гри буде розбито на три частини:

  • У 2021 році вийде RPG-режим з битвами на суші;
  • У 2022 році з'являться морські битви;
  • У 2023 році – відкритий світ.

Таким чином розробники зможуть поступово покращувати гру, постійно прислухаючись до відгуків шанувальників серії.

"Ми не одразу створимо ААА гру. Сподіваюся, перша частина хоча б буде заслуговувати звання якісної АА, але ми розробимо продукт, випустимо його до кінця 2021 року в Steam і далі будемо розвивати його спільно з ком'юніті", – зазначають автори.

Гра розробляється на рушії Unity. Наразі проект знаходиться на стадії альфа-версії. У студії обіцяють, що до релізу внесуть ще багато поліпшень.

Детальніше про серію "Корсари"

  • "Корсари" – це серія RPG про піратів. Дії перших ігор відбувається в середині 17 століття у вигаданому районі "Архіпелаг", розташованому в Карибському морі. Ключовими особливостями гри було кілька видів геймплея: на суші, на морі і в морських корабельних баталіях. Остання номерна частина "Корсари 3" вийшла ще у 2005 році. Пізніше на її основі зусиллями фанатів було випущено багато модифікацій з власним сюжетом, включаючи такі великі моди як "Корсари: місто втрачених кораблів" та "Корсари: кожному своє". Однак всі вони були створені на базі модифікованого, але застарілого рушія Storm Engine, тому не могли всерйоз конкурувати з сучасними іграми.
  • Видавець "Корсарів" збанкрутував ще у 2012 році.
  • У 2018 році студія Black Sun Game Publishing запустила збір коштів на створення екшену "Корсари: Чорна мітка" – сучасної гри у франшизі.
  • Студія Mauris не володіє правами на серію, тому їхня гра отримала назву Corsairs Legacy.

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Автор: Сергій Коршунов