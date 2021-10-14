Свіжий ролик демонструє красу середземноморського острова.

Українська студія Frogwares продовжує підігрівати інтерес до Sherlock Holmes Chapter One — своєї нової гри про Шерлока Холмса. Розробники в партнерстві з виданням IGN опублікували кінематографічний вступ до майбутньої детективної пригоди.

У ролику спочатку показується, як головний герой прибув на кораблі до берегів острова Кордона. На його території розгортатимуться всі події гри. Шерлок Холмс не хотів виходити з каюти, але його переконав Джонатан — загадковий друг детектива. Раніше УНІАН дізнався з власних джерел, що цей персонаж буде вигаданим. Він існує лише в уяві Холмса.

Коли протагоніст ступив на територію Кордони, камера почала повільно облітати острів. У цей момент можна побачити населення і барвисті локації, які вдасться дослідити при проходженні.

Подробиці Sherlock Holmes Chapter One

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук