Розробники українського детективного екшена про знаменитого британського детектива підтвердили дату виходу гри і відкрили передзамовлення.

Студія Frogwares випустила новий трейлер Sherlock Holmes Chapter One – українського детективного екшену про молодого Шерлока Холмса. У ролику розробники підтвердили злиту раніше дату релізу – гра вийде 16 листопада на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5.

На PS4 та Xbox One реліз відбудеться пізніше.

Попередні замовлення вже відкриті в PS Store, Steam, GOG, Epic Games Store та Microsoft Store. Всі, хто оформить попереднє замовлення, отримають Victorian Starter Pack – комплект, до якого увійде спеціальне завдання під назвою "Цепелін "Лідер"", унікальний детектив-радник, внутрішньоігровий костюм "Вікторіанський вампір" і 500 мангірів (внутрішньоігрової валюти) для придбання косметичних налаштувань, а також безплатна копія Sherlock Holmes Crimes and Punishments для платформи, на яку було здійснено передзамовлення.

Крім того, розробники анонсували ексклюзивне видання. До нього увійде основна гра і сезонний абонемент з новими квестами:

"Святі і грішники" (доступно з першого дня);

Сюжет про Майкрофта Холмса;

Сюжет, в якому Шерлок протистоїть таємничому противнику, відомому, як М.;

Додатковий контент, який анонсують пізніше.

Новий трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Що відомо про гру

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Сюжет буде розвиватися навколо таємниці смерті матері головного героя.

Дії гри розгорнуться у відкритому світі, де можна буде не тільки виконувати сюжетні квести, а й досліджувати місцевість, а також братися за інші розслідування

Загалом в Chapter One буде 5 основних та понад 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

В Sherlock Holmes Chapter One може бути кілька фіналів. Вони залежатимуть від того, кого звинуватить гравець. Головна особливість полягає в тому, що гра не дає підказок, тому користувач може зробити помилку і звинуватити невинного.

Автор: Сергій Коршунов