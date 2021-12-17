Автори не запускатимуть проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

Днями українська студія GSC Game World анонсувала проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Вона вирішила використати технологію блокчейна і продавати NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Так називаються унікальні цифрові предмети з ім'ям свого власника. Частина токенів дала б право наділити власною зовнішністю неігрових персонажів. Багатьом користувачам не сподобалася ініціатива GSC, тому вони виступили з критикою і навіть зажадали від Valve видалити S.T.A.L.K.E.R. 2 зі Steam. На тлі негативної реакції українські розробники вирішили скасувати S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

У мікроблозі серії S.T.A.L.K.E.R. з'явилася наступна заява: "Дорогі сталкери, ми вас чуємо. Грунтуючись на отриманій реакції, ми вирішили відмінити все, що пов'язано з NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Зацікавленість наших фанатів і гравців — це основний пріоритет для команди. Ми створюємо цю гру, щоб ви отримували від неї насолоду, чого б це не коштувало. Якщо ви переживаєте, ми переживаємо теж. З любов'ю, команда GSC Game World".

Інше повідомлення від розробників

До публікації вищезгаданої заяви на офіційному акаунті S.T.A.L.K.E.R. в Twitter виклали інший пост. У ньому GSC спробувала пояснити, чому вирішила запустити проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

За словами авторів, вони хотіли впровадити NFT "правильно" і зробити користувачів ближчими до гри. Ці предмети були б виключно косметичними.

GSC також згадала, що створює S.T.A.L.K.E.R. 2 без видавця, але хоче зробити проект мрії. Для цього потрібні гроші, і всю виручку від NFT мали намір вкласти в розробку.

Нагадаємо: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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Автор: Назар Степорук