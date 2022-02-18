Вийшли досить достовірні образи.

PlayStation Україна провела цікаву рекламну акцію на честь виходу Horizon Forbidden West. Місцевий прес-офіс японської компанії організував фотосесію з українськими зірками в образах персонажів свіжого екшена Guerrilla Games. Актор театру і кіно Тарас Цимбалюк і блогер Ян Гордієнко (YanGo) перевтілилися в нових героїв гри. А співачка Jerry Heil примірила образ протагоніста — дівчини на ім'я Елой.

Фотосесію провели в київській оранжереї Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка. Вона тимчасово перетворилася на постапокаліптичний всесвіт Horizon Forbidden West. У грі дійсно є чимало красивих природних пейзажів з густою рослинністю. Їх можна побачити в другій половині проходження.

Зірка "Чорного ворона" і "Кріпосної" Тарас Цимбалюк дав наступний коментар щодо участі у фотосесії: "Як палкий прихильник ігор на консолі та творча людина, я отримав величезну насолоду від процесу зйомки та реалізації. Мені, як поціновувачу ігор від PlayStation, було дуже приємно співпрацювати з PlayStation Україна. Щодо релізу гри, я з нетерпінням чекав на Horizon Forbidden West, цікаву та класну історію".

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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