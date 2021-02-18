Гра працюватиме в 4K і буде підтримувати функції геймпада DualSense.

Українська студія Frogwares анонсувала вихід детективного пригодницького хоррора The Sinking City на PlayStation 5. Реліз гри відбудеться завтра, 19 лютого.

Як зазначили розробники в коментарі до трейлера, на консолі нового покоління The Sinking City працюватиме в 4K та 60 FPS. Гра також буде підтримувати функції геймпада DualSense.

Трейлер The Sinking City на PlayStation 5

Це буде окрема версія гри для PlayStation 5. Ті, у кого вже є The Sinking City на PS4 не зможуть отримати нову версію безкоштовно через судову тяганину розробників з колишнім видавцем, пояснили Frogwares на своєму сайті.

Річ у тому, що видавництвом версії для PS5 займається безпосередньо Frogwares. У той час як версія для PS4 записана в PS Store за видавцем Nacon. Через це, розробники не можуть оновити стару версію.

Детальніше про конфлікт Frogwares з видавцем

Торік розробники розірвали контракт з Nacon через те, що видавець неодноразово затримував виплати і приховував від студії реальні продажі гри, щоб не платити роялті. А незабаром взагалі почав прибирати з диском і цифрових магазинів інформацію про студію-розробника.

Станом на серпень 2020 року видавець заборгував українським розробникам 1 мільйон євро.

Через судову тяганину ігри Frogwares були зняті з продажів у багатьох онлайн-магазинах. І лише нещодавно студія почала самостійно видавати свої тайтли та повертати їх в сервіси цифрової дистрибуції.

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Автор: Сергій Коршунов