Більшу частину прибутку принесли користувачі з США, Японії та Франції.

Умовно-безкоштовна мобільна гра Mario Kart Tour з моменту виходу в 2019 році заробила вже понад $200 мільйонів.

Про це повідомила аналітична компанія Sensor Tower.

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У перші 11 днів після запуску 25 вересня 2019 року гру на мобільних пристроях завантажило понад 100 мільйонів осіб. За цей час Mario Kart Tour заробила $17,8 мільйона. Це досить скромні показники. Наприклад, Crash Bandicoot: On the Run за перший тиждень на смартфонах заробив $700 мільйонів.

Найбільше витратили на внутрішньоігрові покупки в Mario Kart Tour користувачі з США. На другому Японія (28%), а на третьому – Франція (7,3%). Однак для мобільної гри виторг у $200 мільйонів не є рекордним. Так мобільній версії Genshin Impact лише за 5 місяців вдалося заробити $874 мільйони.

Втім, у Nintendo є й інші ігри для смартфонів. Серед них Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost та найуспішніша – Fire Emblem Heroes. Всі вони загалом принесли компанії понад $1 мільярда.

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Автор: Сергій Коршунов