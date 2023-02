Акція традиційно триватиме протягом тижня.

В магазині Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. Адміністрація сервісу пропонує всім бажаючим додати в свою бібліотеку дві гри — City of Gangsters і Dishonored: Death of the Outsider. Акція триватиме протягом тижня і закінчиться 9 лютого, о 18:00 за київським часом. Потім безкоштовним стане симулятор управління рестораном Recipe for Disaster.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Dishonored: Death of the Outsider — це стелс-екшен і самостійне доповнення до Dishonored 2. За створення проекту відповідали студія Arkane і видавництво Bethesda Softworks. За сюжетом головна героїня Біллі Лерк, одна з найгрізніших найманих вбивць в Дануоллі, об'єдналася зі своїм старим наставником Даудом. Вони прагнуть вбити Чужого — місцеве божество, здатне наділяти людей надприродними навичками.

Проходження гри ділиться на рівні. На кожній локації необхідно досягти певної мети, але як саме це зробити — вирішує виключно користувач. У проекті присутня свобода дій: можна тихо пробиратися повз ворогів, таємно їх усувати або влаштовувати криваву баню із застосуванням різної зброї. Гра завжди надає вибір.

Dishonored: Death Of The Outsider отримала в Steam 7144 відгуків, 86% з яких позитивні.

City of Gangsters — це економічна покрокова стратегія від студії SomaSim і видавництва Kasedo Games. У грі необхідно вибудувати кримінальну імперію в США 20-х років минулого століття, тобто за часів "сухого закону". Користувачам знадобиться споруджувати підпільні заводи з виробництва алкоголю, налагоджувати ланцюжки поставок, грамотно управляти ресурсами і заводити зв'язки.

Поступово свій бізнес необхідно масштабувати, що призведе до нових викликів. Знадобиться давати хабарі корумпованим поліцейським, боротися за території і сфери впливу, наймати нових підлеглих тощо.

У Steam City of Gangsters має 75% позитивних відгуків із загальних 810.

