Акція закінчиться наступного тижня.

Магазин Epic Games Store продовжує постачати всіх бажаючих безкоштовними іграми. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і отримати два проекти — Adios і Hell is Others. Акція триватиме до 2 лютого, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть Економічна стратегія City of Gangsters і самостійне доповнення до популярного immersive sim Dishonored — Dishonored: Death of the Outsider.

Детальніше про безкоштовні ігри у магазині Epic Games Store

Adios — це кінематографічна оповідна гра від студії Mischief. Головний герой проекту володіє фермою в Канзасі, куди мафія привозить тіла для згодовування свиням. В один день він приймає рішення відмовитися від допомоги гангстерам, серед яких є старий друг протагоніста. З цього моменту починається розвиток історії.

Геймплей в Adios реалізований, як в симуляторах ходьби. Потрібно досліджувати оточення, говорити з персонажами і взаємодіяти з обмеженою кількістю предметів.

Hell is Others — це багатокористувацький ізометричний шутер з елементами хорора від студій Strelka Games і Yonder і видавництва a List Games. У проекті користувачі повинні полювати на інших реальних людей заради крові, яка виступає місцевою валютою. Вона живить рослини, що знаходяться в квартирах гравців. А різноманітна флора дозволяє отримати всілякі поліпшення.

На вулицях мегаполісу також снують різноманітні монстри. Чудовиська представляють не меншу небезпеку, ніж інші користувачі. Гравцям необхідно обзавестися апгрейдами і ефективною зброєю, щоб виживати на полюванні за кров'ю.

