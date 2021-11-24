В EGS стартував масштабний розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077 і Far Cry 6 / фото Epic Games

Наближається чорна п'ятниця, на честь якої багато ігрових сервісів влаштовують розпродажі. Минулого тижня акція стартувала в PlayStation Store, а тепер до ініціативи приєднався Epic Games Store.

В EGS подешевшали 900 товарів аж до 75 %. Список включає як різні видання ігор, так і доповнення. Користувачів повинні особливо порадувати знижки на різноманітні новинки. Серед них є Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Back 4 Blood і Riders Republic. Визнані хіти теж зустрічаються на розпродажі. Наприклад, завдяки чорній п'ятниці в Epic Games Store подешевшали Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 і Assassin's Creed Valhalla.

Кращі акційні пропозиції

  • Hitman 3 — 339 гривень;
  • Darkest Dungeon II — 386 гривень;
  • Humankind — 799 гривень;
  • Crysis Remastered Trilogy — 567 гривень;
  • Far Cry 6 — 759 гривень;
  • Kena: Bridge of Spirits — 512 гривень;
  • Riders Republic — 686 гривень;
  • Back 4 Blood — 524 гривні;
  • World War Z Aftermath — 426 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривень;
  • Assassin's Creed Valhalla — 457 гривень;
  • Borderlands 3 — 212 гривень;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
  • Horizon Zero Dawn — 354 гривні;
  • SnowRunner — 285 гривень;
  • Outer Wilds — 215 гривень;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень.

Розпродаж триватиме до 30 листопада, 17:00 за київським часом. На цей раз Epic Games, на жаль, не дарує покупцям купони на додаткову знижку.

Автор: Назар Степорук