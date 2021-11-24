Наближається чорна п'ятниця, на честь якої багато ігрових сервісів влаштовують розпродажі. Минулого тижня акція стартувала в PlayStation Store, а тепер до ініціативи приєднався Epic Games Store.
В EGS подешевшали 900 товарів аж до 75 %. Список включає як різні видання ігор, так і доповнення. Користувачів повинні особливо порадувати знижки на різноманітні новинки. Серед них є Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Back 4 Blood і Riders Republic. Визнані хіти теж зустрічаються на розпродажі. Наприклад, завдяки чорній п'ятниці в Epic Games Store подешевшали Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 і Assassin's Creed Valhalla.
Кращі акційні пропозиції
- Hitman 3 — 339 гривень;
- Darkest Dungeon II — 386 гривень;
- Humankind — 799 гривень;
- Crysis Remastered Trilogy — 567 гривень;
- Far Cry 6 — 759 гривень;
- Kena: Bridge of Spirits — 512 гривень;
- Riders Republic — 686 гривень;
- Back 4 Blood — 524 гривні;
- World War Z Aftermath — 426 гривень;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривень;
- Assassin's Creed Valhalla — 457 гривень;
- Borderlands 3 — 212 гривень;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
- Horizon Zero Dawn — 354 гривні;
- SnowRunner — 285 гривень;
- Outer Wilds — 215 гривень;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень.
Розпродаж триватиме до 30 листопада, 17:00 за київським часом. На цей раз Epic Games, на жаль, не дарує покупцям купони на додаткову знижку.