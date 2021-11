Акція приурочена до чорної п'ятниці.

В PlayStation Store почався масштабний розпродаж під назвою "Чорна п'ятниця". Як нескладно здогадатися, він приурочений до дня найбільших знижок в році. Акція триватиме до 30 листопада, 01:59 за київським часом.

Ігри в рамках розпродажу подешевшали до 60 %. Вперше в році знижки отримали багато новинок. Серед них є Back 4 Blood, Far Cry 6, Deathloop і навіть зовсім свіжа Marvel's Guardians of the Galaxy. Хіти і ексклюзиви PlayStation теж присутні в списку акційних товарів, так що кожен знайде собі проект до душі.

Кращі пропозиції на розпродажі

Back 4 Blood — 1399 гривень;

Deathloop — 999 гривень;

Riders Republic — 1329 гривень;

Resident Evil Village — 859 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 1138 гривень;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 1299 гривень;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) — 1724 гривні;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4) — 1419 гривень;

Call of Duty: Black Ops Cold War — 999 гривень;

The Last of Us Part II — 599 гривень;

Demon's Souls — 1425 гривень;

It Takes Two — 867 гривень;

Cyberpunk 2077 — 749 гривень;

Tales of Arise — 1399 гривень;

Assassin's Creed Valhalla — 949 гривень;

Diablo II: Resurrected — 1011 гривень;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 1724 гривні.

А ось знижок на PlayStation Plus чомусь немає. Можливо, вони з'являться трохи пізніше, адже на попередніх розпродажах на честь чорної п'ятниці ціна на підписку знижувалася.

Автор: Назар Степорук