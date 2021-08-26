На честь анонсу ребута в Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача третьої частини серії Saints Row: The Third

Вчора в рамках презентації на виставці Gamescom 2021 розробники зі студії Volition анонсували перезапуск серії екшенів Saints Row.

Трейлер перезапуску Saints Row

Про перезапуск Saints Row

В перезапуску Saints Row місце дії розгорнеться у вигаданому місті Санто-Ілесо, прототипом якого став Лос-Анджелес. Дев'ять районів міста будуть поділені між трьома бандами, а гравцям в ролі "Святих" потрібно буде відвойовувати райони.

Розробники обіцяють, що мапа гри буде найбільшою за всю історію серії.

Реліз перезапуску Saints Row призначено на 25 лютого 2022 року. Гра вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.

На честь анонсу перезапуску в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача Saints Row: The Third. Акція триватиме до 2 вересня. Завантажити гру можуть всі бажаючі на сторінці в EGS. Також сьогодні о 18:00 в Epic Games Store почнеться роздача головоломки Automachef.

Saints Row: The Third – коротко про гру

Saints Row: The Third – це третя частина пародійного екшену в стилі GTA. Головні герої гри – банда "Святих з третьої вулиці", яка переїхала з невеликого містечка у величезний мегаполіс Стілпорт, і намагається встановити контроль над містом. Гравцеві доведеться зіштовхнутися з місцевими кримінальними бандами, офіційною владою, армією США і навіть зомбі-вірусом.

Автор: Сергій Коршунов