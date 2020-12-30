Це передостання гра масштабної святкової акції від Epic Games.

Сьогодні, 30 грудня, в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store геймери можуть отримати безкоштовно і назавжди рольовий екшен Torchlight II. Роздача триватиме всього добу та закінчиться 31 грудня о 18:00 за київським часом.

Трейлер Torchlight II

Детальніше про Torchlight II

Torchlight II – це гра в жанрі Action/RPG від студії Runic Games. За сюжетом древній дракон Ордрак, сплячий під шахтарським містом Торчлайт був переможений трьома героями. Один з них, збожеволілий Алхімік, знищив місто, звертаючи жителів у втечу, і вирушив полювати на істот, що охороняють баланс світу. Четверо нових героїв повинні пройти по сліду алхіміка і зупинити той хаос, що він викликав.

Гравцеві потрібно подорожувати по локаціях, битися з монстрами і прокачувати свого персонажа. У Torchlight II є також кооперативний режим з максимальним розміром команди до 6 осіб.

Гра вийшла в 2012 році на ПК. А в 2019 її перенесли на Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One. На агрегаторі Metacritic у ПК-версії гри 88 балів від критиків та 8,5 бала від користувачів.

Нагадуємо, що це передостання гра масштабної роздачі від Epic Games. Раніше користувачі отримали безкоштовно наступні тайтли:

1. Cities Skylines;

2. Oddworld: New 'n' Tasty;

3. The Long Dark;

4. Defense Grid;

5. Alien: Isolation;

6. Metro 2033 Redux;

7. Tropico 5;

8. Inside;

9. Darkest Dungeon;

10. My Time In Portia;

11. Night in the Woods;

12. Stranded Deep;

13. Solitairica.

Останню, п'ятнадцяту гру геймерам подарують 31 грудня о 18:00.

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Автор: Сергій Коршунов